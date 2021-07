Dopo gli attacchi televisivi e social di Pep Guardiola nei giorni scorsi, che lo accusavano diecco la risposta piccata di Javier Tebas: "Stimato Pep, dato che non segui da vicino l’argomento, te lo spiego. Come puoi vedere, negli ultimi anni abbiamo accorciato le distanze con la Premier. La Liga vende in maniera centralizzata i suoi diritti televisivi da soli sette anni, la Premier lo fa da trenta. Inoltre, il Regno Unito ha venti milioni di abitanti in più della Spagna.Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico?".