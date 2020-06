Quale sarà il futuro per Pep Guardiola? Pere, fratello del tecnico del Manchester City, ne ha parlato in un’intervista a Globoesporte. Ecco le sue parole su Guardiola: “Un giorno Pep ha il sogno di guidare una squadra nazionale, ma vedremo come andrà, come sarà, se riceverà una proposta. Non è un qualcosa per il momento”. Giusto un anno fa, in questo stesso periodo, il nome di Pep Guardiola era accostato alla Juventus per il dopo Allegri. Poi le cose sono andate diversamente, ma il futuro potrebbe riavvicinare Guardiola alla Juve.