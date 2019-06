Your browser does not support iframes.

Tanta, tantissima Juve sui quotidiani di oggi. A partire da Tuttosport: 'Guardiola chiude il Cancelo. Paratici a Londra per Sarri', è l'apertura del quotidiano. Scorrendo, nel sottotitolo: "Il portoghese a un passo dal City. Pep spazza via ancora una volta le voci sul suo futuro: 'Resto a Manchester per altri due anni'. Da ieri sera il dirigente della Juve è a Stamford Bridge per la firma dell'allenatore e per trattare Emerson".



Sul Corriere dello Sport, il nome per la Juve è quello di Mauro Icardi: "Lo vuole Sarri", il titolo. 'Juve, Icardi primo obiettivo. Ma Dybala deve dire si. Il tecnico ha incontrato Paratici che continua a lavorare sul fronte Rabiot. Pjanic si toglie dal mercato', si legge subito dopo.



