Quella di Pep Guardiola per Leonardo Bonucci è una vera e propria ossessione. Il tecnico catalano ha cercato per molti anni di portare il centrale della Juventus in quel di Manchester. Leo, del resto, ha le caratteristiche perfette per il calcio dell'ex allenatore del Barcellona che i tifosi bianconeri sognano di vedere a Torino. Per la prossima estate è già in programma un nuovo affondo. Nonostante la possibile squalifica del Manchester City in Champions League, Pep è determinato a restare fedele al club fino al termine del contratto. Con lui resteranno anche molti big e il mercato dei Citizens non sarà timido.



OFFERTA - Per questo è pronta una nuova offerta da Manchester. Alla Continassa conoscono bene la stima di Guardiola per Bonucci ma anche oltremanica conoscono l'importanza di Leo per la causa bianconera. Non a caso pochi mesi fa ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2024 con ingaggio ritoccato a sette milioni di euro netti a stagione, gli stessi percepiti da Paulo Dybala, per dire. Sul campo, poi, è uno dei pochi intoccabili di Maurizio Sarri, nonché il calciatore più utilizzato in stagione (3034 minuti totali). Nonostante un periodo di piccola flessione il numero 19 resta un pilastro della Juve che lo considera incedibile. Chissà se Guardiola e l'Emiro avranno argomenti convincenti per far cambiare idea ai bianconeri.