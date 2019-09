Joao Cancelo sta per diventare un caso al Manchester City. L'ex terzino della Juve, acquistato in estate dai Citizens, è infatti ancora fuori dagli schemi di Guardiola. Il tecnico catalano, nelle prime 5 partite, gli ha infatti concesso un solo minuto in campo, nella partita vinta per 3-1 con il Bournemouth. Poi solo panchina per il terzino portoghese, che fatica a ritagliarsi il suo spazio.