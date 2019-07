Pep Guardiola, manager del Manchester City, accostato alla Juventus da alcune voci per sostituire che lo volevano al posto di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Gol:



SUPERLEGA - "Non succederà, loro non lasceranno mai morire le squadre medie, verso le quali c'è grande cultura e passione".



NEMICI - "Nello sport, in ogni sport, quando non possono competere con te provano a screditarti. Ho bisogno di nemici, di chi parla male di me, di chi mi odia e spera che non andremo bene... Mi servono sfide e stimoli".



IL FUTURO - "Quando ero in Baviera avevo già la Premier League in testa, ora invece non ho idea di cosa farò dopo il City. Questo comunque non mi preoccupa. Mi piacerebbe allenare una selezione nazionale, anche se so che non è facile".