Ilsi allena soltanto “per 25 minuti al giorno”. E' quanto dichiarato dal tecnico dopo il pari contro il Liverpool, con una provocazione che sta facendo il giro di portali e social: "Si gioca così tanto in stagione, che oramai non alleno più la squadra. Negli ultimi sette anni, praticamente non ho allenato. Non ci alleniamo. Al massimo 25 minuti al giorno. I miei giocatori hanno iniziato la preparazione e la pre-season 15 giorni prima del campionato, perché l’anno scorso abbiamo giocato le finali di FA Cup e Champions League. Sapete cosa sono 15 giorni? Almeno i giocatori nuovi li ho avuti per ulteriori 15 giorni… Ma tutti insieme non abbiamo fatto un giorno di seduta tattica. Nemmeno uno".. La realtà è che non possiamo allenarci sul serio. Se lo facessimo, con questi ritmi e impegni durante la stagione, non avrei giocatori disponibili per il match successivo. Per questo, dobbiamo imparare sempre dal passato e cioè, semplicemente, i giocatori devono comprendere le cose basilari e cosa fare in campo, nel minor tempo possibile. Il pressing, chi salta sui corner, eccetera. Questa è l’unica cosa su cui possiamo puntare", si legge su Repubblica.