Come sappiamo, la revoca della squalifica dalle coppe europee del Manchester City ha fatto sfumare qualsiasi suggestione di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Ed ecco che intanto spuntano i primi nomi per il prossimo mercato del City, che non sarà certo a costo zero. Secondo fichajes.net nel listino del tecnico catalano ci sarebbero i seguenti giocatori: il "napoletano" Kalidou Koulibaly, Pau Torres del Villarreal, Jose Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, David Alaba del Bayern Monaco, Ferran Torres del Valencia e, infine, Lautaro Martinez dell'Inter.