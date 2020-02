Non c'è davvero pace per il tecnico del Manchester City pace Pep Guardiola. Una stagione difficile la sua e quella della sua squadra. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, un hacker ha rubato nel 2017 delle email di Guardiola contenenti segreti di mercato, informazioni private sue e dei suoi calciatori che ha poi provato a rivendere il tutto per una cifra vicina alle 100 mila sterline. L’hacker è riuscito ad avere le informazioni facendo semplicemente alcuni screenshot sul cellulare del tecnico, quando lavorava Citizens dal 2016 al 2018 e ha poi spiegato agli inquirenti che tra i nomi citati in quelle conversazioni c'erano anche quelli di De Ligt e Papastathopoulos. Ad oggi l’hacker risulta ancora sotto processo per il reato.