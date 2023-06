Così Pepsul calcio italiano, a Sky Sport: "Il problema è che si deve viaggiare. Quando sei sempre a casa vedi più lontano di te. Abbiamo sempre la tendenza di parlare male di quello che siamo. Ogni Paese ha la sua particolarità ma io vedo cose dell'Inter di come gioca, del Napoli, del Milan l'anno scorso con Pioli. Questi sono bravi, non è buttare la palla avanti, tutti dietro e aspettare il contropiede. E' finito questo. Immaginavo come quando giocavo contro le squadre di Conte che giocano sul corto, ti svuotano il centrocampo, cercano l'attaccante. E' difficilissimo fermarlo. Per questo do tanto merito a quanto abbiamo fatto".