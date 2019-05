Il Manchester City prepara la prossima stagione. I Citizens lavorano sul mercato in entrata ed in uscita. Una delle cessioni più illustri potrebbe essere Leroy Sané. Su di lui ci sono Juventus e Bayern Monaco. I bianconeri si sono fatti avanti negli scorsi mesi, senza mai affondare il colpo; i bavaresi, invece, hanno mostrato il proprio interesse nel corso delle ultime settimane, con l’intenzione di puntare in modo deciso sull’esterno tedesco per rimpiazzare i partenti Arjen Robben e Franck Ribery. Nel frattempo, la Bild ha rivelato che Pep Guardiola avrebbe dato il suo consenso per la cessione di Sané. Dunque, a breve si scatenerà la sfida tra Bayern e Juve. Il club tedesco è in vantaggio, ma i bianconeri ci proveranno fino all’ultimo.