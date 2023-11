Contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha dovuto inventarsi il centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, quando al fianco di Manuel Locatelli si sono trovati Cambiaso ed Iling Junior, non propriamente due abituati a stare in zone centrali del campo. Ecco perché a maggior ragioneTra gli obiettivi della Juve c'è; non il profilo che convince di più dal punto di vista puramente tecnico e tattico, visto che l'idea principale sarebbe quella di un centrocampista più offensivo con gol nei piedi. L'inglese però ha un vantaggio rispetto a tutti, l'apertura del Manchester City a lasciarlo partire, anche in prestito, anche a condizioni molto favorevoli per chi lo ingaggerebbe.La conferma è arrivata dalle parole di Pep Guardiola, che in conferenza stampa si è espresso così:e lo farei perfino al Manchester United se i club e il giocatore fossero contenti. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto, solo i piccoli club temono queste mosse". Messaggio chiaro quindi a Phillips, che non ha praticamente mai trovato spazio in questo inizio di stagione. Se la Juve deciderà di affondare, il pericolo sarebbe la concorrenza, in particolare da parte di altri club della Premier. Guardiola infatti, non ha chiuso le porte neanche a squadre inglesi, non preoccupato di rinforzare eventuali rivali.