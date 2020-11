Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato del momento di Aguero. Chiaramente distrutto dalla notizia della morte di Maradona: "L'ho visto bene ma l'impatto è stato duro, soprattutto per suo figlio. È normale, conosceva bene Diego, era il nonno di suo figlio. È una situazione triste per la sua famiglia, ma sta bene. Ci regalerà dei bei momenti in questa stagione: non è ancora nelle migliori condizioni, ma non possiamo dimenticare per quanti mesi è stato fuori suo infortunio, poi è tornato e si è fatto male nuovamente".