Futuro Guardiola: dove può andare dopo il Manchester City

ha recentemente condiviso con ESPN il suo desiderio di esperire la tensione e l'emozione di guidare una squadra nazionale in tornei di alto profilo come la Coppa del Mondo, il Campionato Europeo o la Copa América. Nonostante l'incertezza sul timing di questo sogno, che potrebbe realizzarsi tra cinque, dieci o quindici anni, l'allenatore del Manchester City ha ammesso di non sapere quale federazione potrebbe essere interessata a reclutarlo. Questa dichiarazione arriva in un momento in cui la Spagna, la sua terra natia, ha recentemente confermato Sergio De La Fuente come CT."Mi piacerebbe vivere l'esperienza di un Mondiale, un Europeo, una Copa América o qualunque cosa sia. Non so quando accadrà, se sarà tra cinque, dieci o quindici anni, ma non so chi mi vorrebbe", le sue parole.Nel corso degli anni, Guardiola ha non solo accumulato un vasto palmares di trofei, ma ha anche lasciato il suo marchio indelebile su ogni squadra che ha allenato. Dal celebre tiki-taka con ila un approccio più diretto con ile il, adattando le sue idee alla rosa a disposizione, inclusi giocatori di punta come. Ora, desideroso di sperimentare una nuova sfida, Guardiola ambisce a trasformarsi da costruttore di squadre a selezionatore nazionale.Le sue parole hanno sicuramente attirato l'attenzione di molte federazioni calcistiche, sebbene al momento le panchine delle squadre nazionali di punta siano occupate. Tuttavia, Guardiola non si è imposto limiti temporali, consapevole che la sua attenzione è ora rivolta al Manchester City e alla concorrenza spietata della Premier League, dove una distrazione può essere fatale.