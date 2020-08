Dentro Garcia e pure Cancelo, Pep Guardiola dà una rimescolata alla sua formazione nella gara contro il Lione che vale una semifinale di Champions League: "Garcia in campo? Ho fiducia in lui, assolutamente. E' un giocatore che può giocare in partite importanti, l'ha fatto con Liverpool e Arsenal. Ho bisogno di cose specifiche in difesa e lui ha qualità specifiche. Cancelo in campo? Joao gioca in maniera aggressiva, voglio dargli una possibilità perché ho fiducia in lui. Come giocheremo? Lo vedrete a breve...".