Il Tottenham è un avversario tosto ma ho delle buone sensazioni, ossia che abbiamo giocato bene. Non siamo riusciti a fare risultato, abbiamo fatto il possibile per vincere. La maggior parte dei giocatori ha i 90 minuti nelle gambe. Adesso prepariamo la prossima partita contro il Norwich sperando che il ritmo torni passo dopo passo”. Così Pep, in conferenza stampa, ha commentato la sconfitta del suo Manchester City nell'esordio in Premier League contro il Tottenham.