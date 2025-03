Perché si parla di nuovo di Guardiola alla Juventus?

Getty Images

Negli ultimi giorni, il nome di Pepè tornato a circolare in ottica Juventus , grazie alle dichiarazioni di Gigirilasciate a Libero. L'ex allenatore bianconero ha affermato: "Tudor lo vedo come un traghettatore, sono certo che la Juventus abbia in mente un colpo grosso. Penso di non sbagliare a dire Guardiola: ha un contratto con il Manchester City, ma vuole venire ad allenare in Italia. Pep finirà a Torino, sarebbe come Hamilton in Ferrari".Parole forti, che hanno inevitabilmente acceso le discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, ad oggi, non ci sono segnali concreti che possano far pensare a un arrivo di Guardiola alla Juventus nel breve termine.

Guardiola Juve, la situazione

Quanto guadagna Guardiola

Prima di tutto, il tecnico attuale della Juventus è Igor Tudor , scelto per guidare la squadra almeno fino al termine della stagione. Solo in estate verranno fatte le valutazioni definitive sul futuro della panchina bianconera e non è affatto scontato che ci sarà un cambio di guida tecnica.In secondo luogo, Guardiola è ancora legato al Manchester City da un contratto valido e, nonostante le incertezze legali che riguardano il club inglese, non ci sono segnali concreti di un suo addio imminente.Infine, c’è un ostacolo economico significativo: Guardiola è tra gli allenatori più pagati al mondo e il suo ingaggio si scontra con la politica di sostenibilità economica che la Juventus sta cercando di adottare. Il club bianconero, dopo anni di investimenti importanti, ha ridimensionato le spese e un’operazione di questa portata sarebbe difficile da sostenere.Per ora, dunque, l’ipotesi Guardiola alla Juventus resta un affascinante sogno più che una reale possibilità.Guardiola ha, a fine 2024, prolungato per un altro biennio: il nuovo accordo si concluderà nel 2027 dopo ben undici stagioni come tecnico del Manchester City. A meno, ovviamente, di nuovi prolungamenti. Guardiola percepisce 23 milioni all'anno come allenatore del Manchester City. Il contratto da tecnico del club inglese lo rende il più ricco tra i tecnici dei maggiori tornei europei.