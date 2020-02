Your browser does not support iframes.

Torna di moda il nome di Pep Guardiola per la Juventus. Il tecnico catalano era già stato accostato alla Juve a più riprese durante l'era Allegri. Un nome non casuale perché a Pep manca solo il trionfo nel nostro paese per dire di aver alzato un trofeo in quattro dei cinque maggiori campionati europei. La sua avventura al City sembra in declino e stavolta è stato il tabloid The Sun a parlare di un possibile approdo al club bianconero con una super squadra: oltre a Ronaldo, infatti, a Torino arriverebbero anche Messi e Sané. Nomi grossi, giganti, a cui i tifosi bianconeri non credono. Almeno la maggior parte. Qualcuno lascia una porticina aperta, altri neanche ci pensano. Fatto sta che sui social è nato il solito tam tam.



I migliori commenti nella nostra gallery. E per voi alla fine arriva o no?