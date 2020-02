Retroscena sul primo contatto tra la Juve e Pep Guardiola. Secondo Tuttosport uno dei primi contatti tra il tecnico catalano e Fabio Paratici risale allo scorso marzo. Una cena informale nella quale la Juve sondò la disponibilità del tecnico ex Barcellona che in estate potrebbe lasciare il Manchester City, escluso dalla Champions per due anni. Pep rispose con un sincero "Lusingato ma no grazie". I tifosi della Juve, intanto, continuano a sognare l'arrivo dell'allenatore dopo le voci della scorsa estate.