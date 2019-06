Non perde quota l’ipotesi di Pep Guardiola alla Juventus nella prossima stagione. Infatti, nonostante le smentite provenienti dal Manchester City, secondo il Sole 24 Ore, la chiave vincente sarebbe Adidas. Infatti, il marchio di abbigliamento sportivo sarebbe intenzionato ad aiutare il club bianconero a Torino per quello che sarebbe un incredibile colpo di mercato. Importanti conferme arriverebbero indirettamente dal mondo della finanza londinese. Un anno dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juve sogna un nuovo grandissimo affare per rilanciare nuovamente la caccia alla Champions League. I rumors tornano a farsi sempre più consistenti ed il popolo bianconero trepida nell'attesa di scoprire se le parole troveranno importanti conferme.