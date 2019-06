La partecipazione del Manchester City alla prossima edizione della Champions League resta in dubbio. Il club inglese, spaventato dalla possibile squalifica e dalle conseguenze che possa scatenare in ottica mercato e per un possibile addio di Pep Guardiola, si è rivolto direttamente alla Court of Arbitration for Sports con un ricorso preventivo nei confronti della decisione. Lo stesso CAS, però, ha dichiarato ai microfoni del Sun in Inghilterra che i cinque giudici che formano la Camera giudicante dell'UEFA Financial Control Body hanno il diritto di imporre la propria sanzione. Il City, di conseguenza, rischia ancora la squalifica.



LA SITUAZIONE AL TAS - Questa mattina, però, è stato pubblicato tramite il sito ufficiale del TAS/CAS di Losanna il calendario delle udienze previste da qui al prossimo 14 agosto, senza che il City venga mai nominato in alcuna data. Per questo motivo, le speranze del club inglese di non incorrere in alcuna sanzione e di partecipare alla prossima Champions sono cresciute, anche se non è da escludere la possibilità che la Uefa intervenga direttamente, con un'udienza straordinaria. In questo caso le possibilità di addio di Guardiola si farebbero più evidenti, anche se i tempi stringono per sostituire Massimiliano Allegri in casa Juventus e il favorito resta Maurizio Sarri.