Secondo quanto riporta Tuttosport, c'è solo il 5% di possibilità di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juve la prossima stagione. Una cifra molto bassa per questi motivi. Uno: ​la società crede in Sarri e solo un fallimento totale della stagione e una crisi di spogliatoio potrebbe convincere la Juve a cambiare guida tecnica il prossimo anno. Due: Guardiola guadagna tanto, forse troppo. Il catalano ha strappato un assegno da 23 milioni di euro, cifra che si potrebbe abbassare ma non poi di molto e le sue campagne acquisti sono sempre esose. Tre: Pep potrebbe prendersi un anno sabbatico oppure accettare la corte del Barcellona che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.