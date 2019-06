Le parole di Pep Guardiola, trapelate ieri sera tramite un video opera del Manchester City, hanno aumentato la preoccupazione dei tifosi della Juventus sul possibile arrivo del manager a Torino per sostituire Massimiliano Allegri. C'è una dichiarazione tra le tante, però, a far sperare i supporter bianconeri:



"l calcio ti offre sempre un'altra opportunità. La gente ha sempre detto che fino a quando non vinci la Premier League non puoi essere considerato uno dei più grandi, ora il discorso si è spostato sulla Champions League. Va bene, accetto questa sfida. Se non accadrà la prossima stagione, sarà la stagione successiva, e se non accadrà in quella dopo ci sarà un'altra chance. Con me o senza di me, con questo gruppo o senza questo gruppo, è importante che siamo lì a lottare per questo e forse un giorno succederà. Se non succede, siamo sfortunati e ci abbiamo provato. L'importante è essere lì per farlo".