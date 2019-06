Nel corso della conferenza stampa post-partita a Madrid, Jurgen Klopp ha svelato una chiamata di Pep Guardiola: ​“Un attimo fa ho avuto modo di parlare con Pep Guardiola al telefono e ci siamo promessi che anche l’anno prossimo ci prenderemo a calci nel sedere e proveremo a vincere tutti i trofei possibili pure nella prossima stagione...". Parole che i tifosi della Juve stanno interpretando in due modi: i due si sfideranno ancora in Premier oppure in campo europeo, con il tedesco al Liverpool e Pep alla Juve.