Prima della scelta di prendere Sarri si era parlato molto di un possibile arrivo disulla panchina della Juventus. Solo voci, nulla di concreto. E oggi l'uomo di fiducia dell'allenatore del Manchester City, Manuel Estiarte, leggenda della pallanuoto spagnola, ai microfoni di AM ha detto: "Dice sempre che prima o poi verrà in Serie A. Non so se succederà: mi piacerebbe, ma penso che sia difficile per una questione di progetto; non tanto per soldi".