La Gazzetta dello Sport fa il punto sul toto-allenatori in casa Juve. In queste ore si stanno rincorrendo le voci su Pep Guardiola, questo è quanto emerge dal quotidiano in rosa: "In sottofondo non si possono ignorare le ricorrenti voci sull’attrazione per Pep Guardiola. Una trama suggestiva che elettrizza il mondo bianconero. Come approfondiamo a parte il feeling con il tecnico catalano è esplicito. Per molti versi ricambiato. Alla Juve sanno bene, però, che l’emiro Mansour non è affatto stufo del suo progetto calcistico che poggia le sue basi proprio su Pep. E’ il motivo per cui Paratici in questi giorni caldissimi ha dato la priorità agli obiettivi realmente a portata di mano".