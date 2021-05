Ospite della Bobo tv in diretta su Twitch, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Italia, dove è già stato da giocatore con le maglie di Brescia e Roma: "Allenare in Serie A? Magari quando avrò 72 anni. E chiederò a Roby Baggio se vuole farmi da assistente, così magari lo riporto nel calcio. Difficile però convincerlo, sarà lui a decidere se tornare o meno in questo mondo. Lui manca molto, ma se dovesse decidere di rimanere fuori andrà comunque bene".