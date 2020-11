Pep Guardiola non ha ancora le idee chiare sul suo futuro. Secondo Goal.com, il tecnico catalano non ha ancora deciso se proseguire o meno la sua avventura alla guida del Manchester City, rinnovando il contratto in scadenza nel giugno del 2021. L'eventuale arrivo di Lionel Messi al City convincerebbe sicuramente Guardiola a restare, in caso contrario ogni scenario è plausibile. In Italia, Guardiola è stato a lungo il sogno della Juventus, che ora però ha deciso di puntare su Andrea Pirlo e continuerà per il momento a seguire questa strada. Che è anche una questione di ingaggio...