Joao Cancelo è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Pep Guardiola lo ha scelto per rinforzare la fascia destra del suo Manchester City e i bianconeri, in caso di offerta vicina ai 60 milioni di euro, sono ben disposti alla cessione, soprattutto perché il terzino destro non rientra direttamente nel progetto di Maurizio Sarri. La richiesta è chiara e non può scendere al di sotto dei 50 milioni, ma Guardiola è stato chiaro e Cancelo potrebbe presto approdare in Premier League. Lo racconta Il Corriere dello Sport.