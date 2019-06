Vi state fidando di chi vi ha detto che Allegri rinnovava DOPO che l'incontro con agnelli c'era già stato.

Abbiate pazienza che manca poco, #Guardiola è preso. @juventusfc

La sentenza UEFA è prevista per inizio settimana prossima. (Secondo voi poteva uscire oggi con la finale?) — Luca Canovi (@AgentiFifa) 1 giugno 2019

Da ieri pomeriggio il tweet del presunto agente Luca Canovi è diventato virale. "Vi state fidando di chi vi ha detto che Allegri rinnovava DOPO che l'incontro con agnelli c'era già stato.(Secondo voi poteva uscire oggi con la finale?)". E poi tanti altri tweet ancora su Guardiola alla Juve considerato ormai un affare fatto. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Juve non risultano conferme sull'indentità di tale Luca Canovi. Il più famoso e lui si agente Dario ha dichiarato a Tmw di non conoscere la sua identità e anche scorrendo la timeline di Twitter sembra difficile pensare che Luca Canovi possa davvero essere un agente di calciatori.