Joao Cancelo è rinato. Lo giura l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, col quale l'ex terzino della Juventus quest'anno non ha trovato molto spazio. Ora però la musica è cambiata: "Sembra una persona totalmente diversa da quando è arrivato - spiega Guardiola - Abbiamo avuto bisogno di tempo per capirci, ora lo vedo felice in allenamento e con i compagni ha creato un rapporto speciale. Tutti conoscono le sue qualità, è un talento incredibile. Adesso è un uomo felice, si vede anche da come parla con gli altri. Siamo felicissimi di quello che ha mostrato negli ultimi mesi".