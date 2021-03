Se ancora qualcuno cullasse il sogno, paventato nell'estate 2019 quando poi è arrivato Sarri, di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus, ancora per parecchio tempo rimarrà deluso. Ecco cos'ha detto a Bt Sport l'allenatore del Manchester City: "La mia grande ambizione è sempre stata quella di provare il calcio inglese. Non voglio dire che non stavo bene a Barcellona o Monaco, anzi è un privilegio esserci stato, ma avevo il sogno di venire qui, di lavorare nel Paese di Shakespeare, dei Beatles, degli Oasis, tra teatri e cinema... Non è solo per il calcio, questo Paese è speciale! Dopo 4-5 anni mi sento davvero bene, anche quando non ho vinto come la scorsa stagione. Qui ho amici, mi sento protetto, i tifosi mi amano, la squadra mi segue, mi piace lavorare con loro".