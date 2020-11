"Se vengo in Italia? Sì in estate arrivo...". E' bastata una frase per riaccendere vecchie trame di mercato. Sì, perché quando Pep Guardiola parla le attenzioni sono sempre moltissime e se il tema è il calciomercato ancor di più. L'allenatore del Manchester City durante una diretta social dedicata alla campagna #nevergiveup, con Ilaria D'Amico, Gianluca Vialli, Massimo Mauro e altri amici, ha rivelato del suo prossimo arrivo in Italia. La conduttrice, compagna di Buffon, dopo alcuni momenti di suspense, lo ha stuzzicato: "Sai che se dici così, qui si scatena un caos". E lui ha chiarito: "No, arrivo per giocare a golf con Luca Vialli e Massimo Mauro".