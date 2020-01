SARRI “Il primo gol due che non si divertono non lo farebbero mai”

SARRI “Ronaldo è in un momento straordinario, i tre in attacco stanno bene”

SARRI “Bernardeschi è entusiasta di rimettersi in gioco da mezz’ala”

SARRI “Emre Can? Per vederlo in una difesa a quattro servirebbe un percorso lungo”.