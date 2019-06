"Forse ci vediamo presto", sono bastate queste quattro parole, pronunciate da Pep Guardiola in un videomessaggio dedicato alla BC Soccer Team di Fasano, in provincia di Brindisi, a scatenare nuovamente la fantasia dei tifosi della Juventus. Guardiola parla in italiano e saluta la squadra, mentre è impegnato con un torneo di golf in Costa Brava. Basta poco, insomma, per destare i supporter bianconeri quando si parla di Guardiola, che nella giornata di ieri ha però confermato ancora una volta di voler restare al Manchester City fino al termine del proprio contratto, in scadenza il 30 giugno del 2021. Ecco il messaggio: