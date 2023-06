Le parole didopo la finale di Champions League:"L’idea è la stessa, fare una pressione alta, gestire la palla, tenere un uomo in più in mezzo al campo. Oggi abbiamo fatto fatica. Pensavano che Brozovic stava su Rodri e invece no, non abbiamo trovato lo spazio. Purtroppo a volte giochi contro squadre che sono brave. Complimenti all’Inter. Immagino cosa sentano loro, perché ci sono passato due anni fa. Sono la seconda squadra più forte d’Europa. Non è mica poco. Il calcio italiano è sempre il calcio italiano. Abbiamo la tendenza di parlare male di quello che siamo. Ogni paese ha la sua particolarità. Vedo come giocano l’Inter, il Napoli, il Milan l’anno scorso con Pioli… Dico “questi sono bravi”.