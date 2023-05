Pepha un nome per il futuro degli allenatori: Roberto De Zerbi, oggi al Brighton."Mi congratulo con il Brighton per l'incredibile risultato di entrare in Europa League - ha detto Guardiola - Fate attenzione a quello che sto per dire perché sono abbastanza convinto di avere ragione: Roberto de Zerbi è uno degli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni". "Nessuna squadra gioca come loro, sono unici. Quando è arrivato in Premier League ho avuto la sensazione che l'impatto sarebbe stato grande - ha proseguito - ma non potevo aspettarmi che avvenisse in così poco tempo. Il Brighton crea mediamente 20-25 occasioni a partita. È di gran lunga migliore di tutti gli avversari, monopolizza il pallone come non vedevo da tanto, tanto tempo".