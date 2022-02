Pep Guardiola esalta Antonio Conte, che a sua volta aveva definito il collega spagnolo "il miglior manager del mondo". Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Manchester City, alla vigilia del big match tra le due squadre: "Lo ringrazio tanto, ma non lo sono. Ho imparato molto guardando le sue squadre e i loro movimenti. I club si affidano al 100% a lui e alle sue idee. Se lo farà anche il Tottenham, avrà successo. Nella mia prima stagione in Inghilterra è stata dura contro di lui. Conte ha fatto grandi cose alla Juventus, all'Inter e al Chelsea. Ha cambiato tante cose, anche la Nazionale ha giocato in modo fantastico con lui. Ho un rispetto incredibile nei suoi confronti. Anche il suo impatto sulla Premier è stato evidente, ha lasciato il segno".