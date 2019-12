Sarcasmo sul Var e ringraziamenti alla Premier. Sempre e solo Guardiola show, a Manchester. Secondo Pep, la rete è stata la chiave della gara: “Il gol è stato un momento chiave della sfida - le sue parole nella conferenza post Sheffield, battuto in casa per 2-0 -. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo e siamo venuti a capo di una partita che si è fatta sempre più difficile. Siamo riusciti a riprenderci dopo aver giocato ottanta minuti una partita difficilissima 48 ore fa. Faccio comunque ancora i complimenti allo Sheffield. Adesso permettetemi di dire un sentitissimo grazie alla Premier League per averci concesso tre giorni in vista della prossima partita”.