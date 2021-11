è d'accordo con l'allenatore della Lazio,. Come riportato da, infatti, il tecnico delse l'è presa con il calendario: "Non potete immaginare quanto è difficile per i giocatori scendere in campo ogni tre giorni: è estenuante". Il catalano ha aggiunto che "con questo calendario così pazzo non possono mai riposare. I nazionali inglesi che hanno giocato la finale dell'Europeo hanno avuto due o settimane per staccare, poi sono subito ripartiti per giocare la Community Shield".