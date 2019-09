Joao Cancelo ancora ai margini. Il Manchester City perde terreno dalla vetta della Premier League, sconfitto in casa del sorprendente Norwich, ma Pep Guardiola non sembra ancora prendere in considerazione il grande acquisto dell'estate, arrivato dalla Juventus in cambio di Danilo e di un alto conguaglio in favore dei bianconeri. Cancelo non ha giocato se non un piccolo scampolo di partita in Premier League e ancora non si è messo in mostra dopo l'addio ai bianconeri.