Poche parole, ma significative. Chissà se pure foriere di un futuro bianconero. Ecco, basta intanto coi sogni, ma tutto sull'attualità. E l'attualità parla di Matthijs de Ligt alla Juventus: il centrale è a un passo dai bianconeri, ma va prima chiuso l'accordo con l'Ajax e poi limate le richieste di Mino Raiola. Insomma, non sarà facilissimo. Però mai come stavolta la Vecchia Signora è pronta ad accaparrarsi un alfiere incredibile. Ecco, a tal proposito ha parlato Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e protagonista della grande querelle sul tecnico juventino, posto sempre riservato a Maurizio Sarri. Poche parole, dicevamo. Ma significative, ripetiamo. Quali? Queste: "Chi prenderà De Ligt farà un grande affare: avrà un centrale per i prossimi 10 anni".