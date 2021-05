Arrivano tante critiche a Pep Guardiola dopo aver perso la finale di Champions contro il Chelsea con il suo Man City. "Pep Guardiola ha scavalcato la linea sottile tra genio e follia e ha deciso che una finale di Champions League era il momento giusto per sperimentare come un professore pazzo. Il grande alchimista del Manchester City ha finito per creare solo una bomba a orologeria contro la sua stessa squadra, non schierando nemmeno un centrocampista difensivo e un attaccante di ruolo. Tuchel ha così battuto il Manchester City tre volte in sei settimane, in tre diverse competizioni", scrive il Sun.