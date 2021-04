Dopo la sconfitta in FA Cup di ieri contro il Chelsea Pep Guardiola è una furia in conferenza stampa. L'allenatore se l'è presa con un giornalista che gli ha chiesto se avesse sottovalutato la competizione visto l'ampio turnover: "Non puoi dire queste cose solo perché abbiamo perso contro un top club! Questi sono argomenti deboli amici miei, veramente deboli. Non si può sostenere che non prendiamo sul serio il torneo, la prossima volta non scaricare le responsabilità e dimmi chi ha detto queste cose".