Guardiola in conferenza: 'La Juventus è sempre grande, ora iniziano le vere avversarie'

La conferenza di Guardiola

Le parole di Pepin conferenza stampa, alla vigilia di Juventus Manchester City , riportate dal Corriere della Sera.CLIMA - «Tutti si lamentato del tempo, ma è questo, ed è uguale per tutti. Poi, certo, il ritmo con cui riusciamo a giocare dipende anche dal caldo che fa. Ci abituiamo per i prossimi mondiali».AI TIFOSI - «Portate cappellino e asciugamani, perché farà molto caldo».LA STAGIONE - «Beh, è stato molto difficile, emotivamente, e in termini di risultati, ora non vogliamo sprecare energie, prima delle partite; così lascio liberi i giocatori, dopo gli allenamenti».

JUVE - «Ci sono gironi più difficili di altri, ma ora iniziano i veri avversari, detto con rispetto tutti, perché la Juve è una grande squadra e ha un grande nome».LA CONDIZIONE - «Noi siamo lontani dal nostro meglio, anche nella vittoria per 6-0 ci sono cose che dovevamo fare meglio. La scorsa stagione è terminata, ma ora vedo cose che mi piacciono, in termini di connessione dei giocatori, siamo insieme 24 ore al giorno: l’annata sarà lunga e dura».IL PRECEDENTE DI CHAMPIONS - «La Juve è sempre grande. Li incontrammo in un momento della stagione in cui non eravamo capaci di vincere una partita. Con Tudor una squadra aggressiva, uomo contro uomo, e con grande talento in mezzo al campo».