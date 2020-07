1









Il Manchester City ha la meglio e ottiene dal Tas l’annullamento del provvedimento che l’aveva escluso dalle prossime due edizioni della Champions League. Una sentenza che cambia tutto, sul mercato e non solo. C’è anche il futuro di Pep Guardiola: era in bilico, sembrava pronto a lasciare i Citizens, e magari, perché no, tornare ad essere vicino alla panchina della Juve. Invece ora molto difficilmente il catalano cambierà panchina.







Tifosi bianconeri divisi sui social. Ce ne sono tanti, in questo periodo, che criticano Sarri, complici anche le recenti difficoltà della Juve. Questi ultimi non sono felici di questa assoluzione ottenuta dal City, sognavano Guardiola. Ce ne sono altri che, invece, credono che con questa rosa anche Guardiola avrebbe fatto fatica alla Juve ("Sarebbe arrivato quarto!"). Meglio Sarri, quindi.



