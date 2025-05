Guardiola: 'Con partite così gli stadi non saranno mai vuoti. Inzaghi è incredibile'

Getty Images

Pep Guardiola non ha nascosto il suo entusiasmo per lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter, semifinale di andata della Champions League. Il tecnico del Manchester City, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Wolverhampton, ha commentato con ammirazione lo spettacolo offerto al Montjuïc.“Sono sorpreso da quanto sia stata bella la partita. Grazie a sfide come questa gli stadi non saranno mai vuoti e il business del calcio può solo crescere”, ha dichiarato Guardiola. Parole che confermano quanto la Champions League continui a rappresentare l’élite del calcio mondiale.

L’allenatore catalano ha voluto elogiare entrambe le semifinali, definendole “degne della Champions”, ma ha riservato parole speciali per la sfida di Barcellona: “Quando giochi così gli stadi non si svuotano e possiamo vivere di calcio a lungo. I risultati non contano, chi ama il Barça può solo esserne orgoglioso”.Infine, un plauso anche all’Inter e al suo tecnico: “Ha dimostrato ancora una volta che squadra incredibile sia, la difesa, la fisicità e la buona organizzazione di gioco. E Inzaghi è un allenatore incredibile”.