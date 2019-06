Guardiola, ai microfoni di Sport, quotidiano catalano, conferma per l'ennesima volta la sua permanenza al Manchester City: 'Klopp? Abbiamo una bella rivalità, ma non solo con il Liverpool. Ci sono cinque squadre molto forti e per questo la Premier League è una competizione così dura. La prossima stagione partiremo da zero e vedremo che succede". Il tecnico si sofferma anche sulla posizione di Valverde, con il futuro della panchina del Barcellona ancora - almeno apparentemente - in bilico: "Il Barça, come il Liverpool, è una buona squadra. Alla fine hanno vinto loro, dipende anche da quand'è o meno il tuo giorno. Valverde credo sia spettacolare, oltre alla grande amicizia che ci unisce. Ha fatto un ottimo lavoro. Chiaro che ha perso la Champions, tutti l'abbiamo persa".