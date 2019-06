Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha parlato del proprio futuro, chiudendo di fatto a ogni possibilità di passaggio alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni a El Mundo Deportivo, che lo ha intercettato a margine di un torneo di golf a cui il manager dei Citizens sta partecipando in Costa Brava:



BARCELLONA - "Barcellona fuori dalla Champions? Ci sono squadre molto forti e vincere è difficile. Vincere la Liga, tra tutti i titoli che ci sono, è la cosa più importante. Chi ci riesce è la persona più felice. Finché vinci tante partite, il lunedì e il martedì ti trattano bene".



GRIEZMANN - "Non ne ho idea. Quello che fa il Barcellona mi sembra ottimo, ma non sono né il tecnico né il direttore sportivo".



DE LIGT - "Pensi che i giocatori che vengano al Barcellona non siano convinti? Deciderà lui".



VALVERDE - "Ha ricevuto critiche perché non ha vinto la Champions, perché non ha vinto una partita. Se non si vincono tutti i titoli sembra che un allenatore faccia male, ma non è così. Il Barcellona affronta la Liga contro Real Madrid, Atletico, Siviglia, Valencia, Celta Vigo. Vincere la Liga così è un'impresa". HAZARD AL REAL - "Il Real ha acquistato un ottimo giocatore. Non siamo gli unici ad avere i soldi".



MESSI AL CITY - "Prendere Messi? No. Messi resterà al Barcellona".



ANNO SABBATICO - "Non prendo anni sabbatici, le notizie escono, si copiano e non si verificano. Ho due anni di contratto e, se non mi mandano via, resterò al City".



La possibilità che Guardiola sostituisca Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, insomma, sembra ormai soltanto un miraggio. Il favorito per prendere il posto del tecnico livornese resta Maurizio Sarri, che entro le prossime ore dovrebbe ufficializzare il suo addio al Chelsea per legarsi alla Juventus.