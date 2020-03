Pep Guardiola ha sempre stimato Leonardo Bonucci. Lo vede come il difensore perfetto, qualità e leadership, non ne ha mai fatto mistero anche in pubblico. Ecco perché si è trasformato negli anni quasi in un'ossessione: il Manchester City investirà su un centrale di livello alto nella prossima estate e Pep gradirebbe proprio Bonucci, un desiderio che si porta dietro da tempo ma rimane al momento irrealizzabile. Il motivo? La volontà ferma della Juventus.